लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : पीएम मोदी की माँ पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

सूरत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, 'माँ के अपमान' पर जताया कड़ा आक्रोश

On
सूरत : पीएम मोदी की माँ पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

 सूरत। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माँ पर कांग्रेस द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सूरत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

अठवालाइन्स में हुए इस प्रदर्शन में सूरत भाजपा महिला मोर्चा और नगर इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने हाथों में तख्तियाँ और बैनर लिए, और "राहुल गांधी माफी माँगें" जैसे नारे लगाए।भाजपा कार्यकर्ताओं में इस टिप्पणी को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। 

भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर अध्यक्ष परेश पटेल ने कहा कि यह केवल मोदी जी की माँ का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की माताओं का अपमान है। यह घटना हमारे सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और मानवीय भावनाओं की हत्या करने जैसा है। राजनीति के लिए मतभेद हो सकते हैं, नीतियों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन माता-पिता का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है और मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ।

सूरत महानगर महापौर  दक्षेश मावाणी ने माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी पर कांग्रेस द्वारा की गई अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियों के विरोध में कहा किमाता-पिता हमारे जीवन की सच्ची प्रेरणा हैं और उनका अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

एक भाजपा पार्षद ने कहा कि राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति में माँ के महत्व को भुला दिया है। उन्होंने कहा, "माँ को जगत की माँ कहा जाता है। दुश्मन भी किसी और माँ के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता।"

पार्षद ने आगे कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में व्यस्त है और शांतिप्रिय स्वभाव की है, लेकिन माँ का ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि इस विरोध के बाद कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ा दिया है, जिसका प्रमाण यह विशाल विरोध प्रदर्शन है।

विरोध प्रदर्शन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी  सूरत महानगर महामंत्री किशोरभाई बिंदल, उपाध्यक्ष पंकज देसाई, सूरत नगर निगम की सत्तारूढ़ दल की नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी और बड़ी संख्या में महिला पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : ‘भूजल संरक्षण प्रबंधन एवं नीति कार्यान्वयन’ पर संवादात्मक सत्र

सूरत : ‘भूजल संरक्षण प्रबंधन एवं नीति कार्यान्वयन’ पर संवादात्मक सत्र

सूरत : थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर

सूरत : थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर

सूरत : एसजीसीसीआई और आईएमए मिलकर औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे

सूरत : एसजीसीसीआई और आईएमए मिलकर औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे

सूरत : ओर्चिड एलीट अपार्टमेंट में बाल गणेश महोत्सव का आयोजन

सूरत : ओर्चिड एलीट अपार्टमेंट में बाल गणेश महोत्सव का आयोजन