न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट: मिक्स और लोट सोट का बड़ा केंद्र

सूरत। रिंग रोड सलाबतपुरा विस्तार, रामवाड़ी क्षेत्र स्थित न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट कपड़ा कारोबारियों के लिए एक प्रमुख पहचान है। करीब 20 साल पुराने इस मार्केट में 250 दुकानें संचालित हैं और यह मार्केट खासतौर पर मिक्स और सभी प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है।

मार्केट के मंत्री विशाल अग्रवाल ने जानकारी दी कि न्यू हरिकृपा टेक्सटाइल मार्केट की कमेटी में कुल 27 सदस्य शामिल हैं। इसमें अध्यक्ष सरवन भामू, कोषाध्यक्ष सहीराम भामू , उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा , संयोजक नोपनाथ सिद्ध और सचिव के पद पर सचिन अग्रवाल जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

शिवप्रिया टेक्सटाइल के संचालक एवं मंत्री विशाल अग्रवाल राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। वे पिछले पांच सालों से इस मार्केट में साड़ी का कारोबार कर रहे हैं। उनका व्यापार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। अग्रवाल ऑफलाइन कारोबार करते हैं और एजेंटों के माध्यम से होलसेल व्यापार संचालित करते हैं।

वहीं, मार्केट के अध्यक्ष एवं प्रेम कट पीस सेंटर के संचालक सरवन भामू भी राजस्थान से हैं। वे पिछले दस वर्षों से यहां कट पीस का होलसेल कारोबार कर रहे हैं। उनका व्यापार भी कई राज्यों में फैला हुआ है और वे भी ऑफलाइन व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं।

व्यापारियों की सुरक्षा और मार्केट की देखरेख को ध्यान में रखते हुए मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही पूरे मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी पूरी तरह से उपलब्ध है।