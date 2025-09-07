लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 119वीं यात्रा सम्पन्न

भाद्रपद पूर्णिमा पर धूमधाम से निकली यात्रा, भक्तों ने हवन-आरती में लिया भाग

सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 119वीं यात्रा सम्पन्न

भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ द्वारा 119वीं यात्रा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ सम्पन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां आरती, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए।

यात्रा के लाभार्थी रमेशसिंह सुपुत्र फरसूसिंह राजपुरोहित (सिणेर, जिला-बालोतरा) का स्वागत रामसिंह ढंढोरा और नरपतसिंह इंद्राणा ने किया। इसी प्रकार जीतुसिंह कालूड़ी और जालमसिंह अजित का स्वागत प्रकाशभाई बरलूट, प्रवीणसिंह मादा, नरेशसिंह बित्ती, हनुमानसिंह मादा, जगदीशसिंह ओड़वाड़ा और पुरुषोत्तमसिंह असाड़ा द्वारा किया गया।

पैदल यात्रा के संयोजक महेंद्रसिंह राजपुरोहित ने कहा कि समाज में आत्मीयता और सौहार्द बढ़ाने का चिंतन प्रत्येक समाजबंधु को करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रह्मधाम पीठाधीश्वर पूज्य तुलसारामजी दाता का 75वां जन्मदिन भी उल्लासपूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने दाता खेतारामजी की तपस्या और उनके द्वारा समाज में जागृति लाने के योगदान को स्मरण किया। यात्रा में शामिल सभी भक्तों का आभार श्री प्रकाशभाई बरलूट द्वारा व्यक्त किया गया।

