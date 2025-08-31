सूरत : गो सेवार्थ श्री कृष्ण प्रणामी महिला समिति द्वारा तीन दिवसीय श्रीमद् भागवत एवं श्री कृष्ण कथा 3 से

लोकतेज WhatsApp channel
न्यू सिटी लाइट स्थित श्री देवसर माता मंदिर प्रांगण में होगा आध्यात्मिक महोत्सव

श्री कृष्ण प्रणामी महिला समिति द्वारा गौ सेवार्थ 3 से 5 सितंबर 2025 तक तीन दिवसीय श्रीमद् भागवत एवं श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है। यह आध्यात्मिक महोत्सव न्यू सिटी लाइट स्थित श्री देवसर माता मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। इस कथा का अमृतमयी रसपान विश्वविख्यात भागवत भास्कर, परम पूज्य परमहंस श्री श्री 108 डॉ. स्वामी सदानंद जी महाराज प्रणामी (वृंदावन) अपने श्रीमुख से कराएंगे।

समिति के परमानंद बंसल और मंजू अग्रवाल ने बताया कि सतगुरु जी का जीवन पूर्णतः सेवा कार्यों को समर्पित है और उनका एकमात्र ध्येय “तुम सेवा से पाओगे पार” है। कथा के माध्यम से वे भक्तों को आनंद, भक्ति और आत्मिक जागृति का संदेश देंगे।

आयोजन की शुरुआत 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे कलश यात्रा से होगी। कथा का आयोजन 3 और 4 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक तथा 5 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। इसके साथ ही तीन दिवसीय कथा का समापन किया जाएगा।

समिति ने सभी श्रद्धालुओं से इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। साथ ही आग्रह किया गया कि सभी अपने परिचितों और परिजनों को भी सूचित कर इस सेवा और भक्ति के उत्सव का लाभ उठाएं। समिति ने इसे जीवन को धन्य बनाने वाला अवसर बताते हुए सभी को प्रेम और उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होने का संदेश दिया।

