प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस से पूर्व संप्रति फाउन्डेशन का सेवा महायज्ञ

सूरत। श्री सुरती मोढ वणिक समाज की वाडी, पाल सूरत में संप्रति संस्था द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं महारक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

आयोजन के दौरान 575 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। 1200 से अधिक लोगों का फुल बॉडी चेकअप विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया।दिव्यांगजनों के लिए 75 साइकिल और 75 सहायता घोड़ी शहर भाजपा कार्यालय को सौंप दी गई है। यह सहायात शहर भाजपा कार्यालय द्वारा प्रधानंत्री के जन्मदिवस पर जरूरतमंद दिव्यांगों तक पहुंचाई जायेगी।

संप्नति फाऊन्डेशन के अध्यक्ष निरव शाह ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगजनों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया।

इस अवसर पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील, लोकसभा सासंद मुकेश दलाल , सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, संप्रति फाऊन्डेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व उप महापौर नीरव शाह उपस्थित रहें । यह कार्यक्रम केपी ग्रुप ऑफ कम्पनी के सहयोग से संपन्न हुआ।