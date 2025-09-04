सूरत शहर में श्री गणेश भगवान की जगह-जगह पूजा-अर्चना हो रही है। श्रद्धालु भक्त गीत-बंदना और भक्ति भाव से इस उत्सव को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं।

इसी क्रम में सारोली विस्तार स्थित स्कारलेट टेक्सटाइल मार्केट में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मार्केट के सभी व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मार्केट के व्यापारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत एवं सम्मान किया।

अपने संबोधन में कैलाश हाकिम ने व्यापारियों को प्रेरित करते हुए कहा “यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समय के साथ स्वयं में परिवर्तन करना होगा। आज का युग डिजिटल का है और सभी को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।”

कार्यक्रम में चिराग भाई, चन्दूभाई, विक्रम सिंह, निदेशक महेंद्र सिंह भायल, शिवराज पारीक, मोहन सिंह और पुरुषोत्तम अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अंत में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और पूरा वातावरण भक्तिमय एवं आनंदमय हो उठा।