सूरत : महिला वकीलों का गेट-टू-गेदर और प्री-नवरात्रि उत्सव

सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य व संगठनात्मक एकता पर हुई चर्चा

महिला वकीलों ने 22 सितंबर 2025 को गुजरात गैस के समीप स्थित नवसर्जन ट्रस्ट में गेट-टू-गेदर एवं प्री-नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक चला। पिछले 17 वर्षों से अधिवक्ता प्रीति जिग्नेश जोशी नवरात्रि के पहले दिन इस परंपरा की शुरुआत करती रही हैं और इस बार भी सभी महिला वकीलों ने मिलकर प्रथम नवरात्रि का उत्सव मनाया।

बैठक के दौरान महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रश्नों और उलझनों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ता चेतनाबेन शाह और सोनल शर्मा ने बहनों को स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी मार्गदर्शन देते हुए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और संगीत को जीवनशैली में शामिल करने की सलाह दी। वहीं अधिवक्ता संघ की भारती मुखर्जी और संगीता खूट ने महिला वकीलों को चुनाव में आगे लाने हेतु सकारात्मक प्रयासों को तेज करने पर बल दिया।

इस अवसर पर सखीवन स्टॉप की काउंसिलर अलका पटेल ने संगठन द्वारा बहनों की सहायता के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही अधिवक्ता नीता त्रिवेदी और कीर्तन साल्वे ने सुझाव देते हुए महिला वकीलों को और अधिक संगठित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित वकीलों ने प्रीतिबेन जोशी का सम्मान किया। आयोजन में बड़ी संख्या में महिला वकीलों ने भाग लेकर एकता और सहयोग का संदेश दिया।

