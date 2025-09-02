सिटी टेक्सटाइल मार्केट: साड़ी और ड्रेस मैटेरियल के लिए मशहूर

सूरत। रिंग प्राइम लोकेशन पर स्थित सिटी टेक्सटाइल मार्केट की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। कुल 96 दुकानों वाला यह मार्केट साड़ी और ड्रेस मैटेरियल के लिए विशेष पहचान रखता है।

मार्केट के कोषाध्यक्ष सुरेश जैन ने लोकतेज से बातचीत में बताया कि मार्केट के अध्यक्ष भानमल एम. जैन हैं तथा दस सदस्यीय कमेटी इसके संचालन की जिम्मेदारी निभाती है। देशभर के विभिन्न राज्यों से व्यापारी यहां कारोबार करने आते हैं।

सुरेश जैन (एप्पल टेक्सटाइल के संचालक और मार्केट के कोषाध्यक्ष)

एप्पल टेक्सटाइल के संचालक और मार्केट के कोषाध्यक्ष सुरेश जैन, मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर जिले के निवासी हैं। वे पिछले 31 वर्षों से सूरत में ड्रेस मैटेरियल का व्यवसाय कर रहे हैं। उनका कारोबार मुख्य रूप से ऑफलाइन और होलसेल पर केंद्रित है, जो प्रतिष्ठित एजेंटों के माध्यम से कई राज्यों तक फैला हुआ है।

भानमल एम. जैन (मार्केट के अध्यक्ष एवं विधाता सिल्क मिल्स के संचालक)

वहीं, मार्केट के अध्यक्ष एवं विधाता सिल्क मिल्स के संचालक भानमल एम. जैन राजस्थान के जालोर जिले के निवासी हैं। वे पिछले 35 वर्षों से सूरत में साड़ी का व्यापार कर रहे हैं। उनका कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक फैला हुआ है, जिसमें आधा व्यापार डायरेक्ट और आधा एजेंटों के माध्यम से होता है।

व्यापारियों और ग्राहकों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्केट परिसर में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।