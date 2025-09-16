सूरत में बीजोत्सव : पीएम मोदी के जन्मदिन पर बना विश्व रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत शहर होमगार्ड्स और जेसीआई बारडोली द्वारा रविवार को “बीजोत्सव – अनेक वृक्ष, मां धरती के नाम” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मात्र एक घंटे में 1,75,000 सीड बॉल तैयार किए गए, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहल है।

कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया और सांसद श्री की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मेहमानों का स्वागत तुलसी के पौधे देकर किया गया। गुलमोहर, आंवला, इमली, हरड़े-बहेड़ा, रीठा, बांस और सीताफल जैसे पौधों के बीजों से बने ये सीड बॉल भविष्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे।

जेसीआई बारडोली के डॉ. मिलिंद पारिख (प्रेसिडेंट 2025), जेसी सुमित शाह (प्रोजेक्ट चेयरमैन) और जेसी रिंकिश शाह (वीपी कम्युनिटी) ने बताया कि सीड बॉल एक ऐसा गोला है जिसमें बीज सुरक्षित रहता है और प्रकृति में गिरने के बाद स्वतः अंकुरित होकर वृक्ष में बदल सकता है।

कार्यक्रम में बीके तृप्ति दीदी ने होमगार्ड्स को “सच्चे सेवक” के रूप में सम्मानित किया। मौके पर सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन राजन पटेल और सांसद मुकेश दलाल ने उपस्थित रहकर पहल की सराहना की। वहीं, केंद्रीय जल मंत्री सी.आर. पाटिल, राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी और सांसद प्रभुभाई वसावा ने शुभकामना संदेश भेजे।

इस आयोजन में लायंस क्लब इंटरनेशनल के कई पदाधिकारियों, हरिकृष्णा एक्सपोर्ट्स के हिम्मतभाई ढोलकिया, रेड क्रॉस चोर्यासी के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगानी, डेंटल सर्जन डॉ. राठी, एसवीएनआईटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शाह सहित अनेक सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

सूरत ग्रामीण जिला कमांडेंट एस.के. पटेल, शहर स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग मेहुल मोदी सहित विभिन्न जोन और यूनिट के अधिकारी, एनसीओ और होमगार्ड्स सदस्य भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मेहुल मोदी ने किया।