सूरत :  दीन सहायक विद्या मंदिर में शिक्षक दिवस पर 21 शिक्षकों का हुआ सम्मान

“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु...” की वाणी के साथ हिंदू सनातन सेवा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित दीन सहायक विद्या मंदिर में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 21 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि चेतना शाह ने सभी शिक्षकों को मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अतिथियों का स्वागत तिलक से किया गया। इसके बाद बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों से समारोह में उत्साह का संचार किया।

समारोह का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक हसमुख भाई नायक ने किया। उन्होंने कहा कि “21 शिक्षकों का सम्मान होना गर्व की बात है, क्योंकि शिक्षक ही समाज के निर्माण की नींव रखते हैं। आज के दौर में शिक्षक का जितना भी सम्मान किया जाए, वह कम है।”

संस्था के प्रमुख गिरिजा शंकर उपाध्याय ने कहा कि समाज में बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और विद्वान भी पहले एक शिक्षक से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है।

सम्मानित शिक्षकों में डॉ. कविता शर्मा, सोनल सेठ, स्मिता देसाई, सोनम बैस्कर, आरती विश्वकर्मा, आदित्य यादव, दक्षा वाघ, सुधा पाल, रीता सिंह, विनीता जैन, प्रियंक भाई जरीवाला, रूबी महतो, सीमा शारदा, सीमा खेतान और अक्षिताबेन सहित अन्य शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विमल कुमार मंडोत, लालता प्रसाद उपाध्याय, कमलेश पांडे, सुरेश मिश्रा और संजय मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा।