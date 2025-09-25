सूरत : पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर भाजपा का वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान
सूरत नगर के प्रत्येक बूथ पर पुष्पांजलि अर्पित, कार्यकर्ताओं और नागरिकों की रही सक्रिय भागीदारी
सूरत। भारतीय जनसंघ के द्वितीय अध्यक्ष एवं करोड़ों देशवासियों के प्रेरणास्रोत, पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी - सूरत नगर द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जल संसाधन मंत्री एवं भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल के मार्गदर्शन तथा भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल के नेतृत्व में, नगर के प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में “एक पद माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।
इस अवसर पर भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल, महामंत्री किशोरभाई बिंदल, कालूभाई भीमनाथ, पार्टी पदाधिकारी, विधायक, नगरसेवक, प्रमुख कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में सूरतवासी उपस्थित रहे।