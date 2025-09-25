लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : धूमधाम से निकली भगवान राम की बारात

झांकियों, बैंड-बाजों और पुष्पवर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने किया प्रभु श्रीराम का स्वागत

On
सूरत : धूमधाम से निकली भगवान राम की बारात

 श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट के तत्वावधान में गुरुवार को भगवान श्रीराम की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई। राम बारात का प्रारंभ न्यू सिटी लाइट स्थित श्री महेंदीपुर बालाजी मंदिर से हुआ। शुभारंभ ट्रस्ट अध्यक्ष रतन गोयल, महामंत्री अनिल अग्रवाल समेत पदाधिकारियों ने किया।

राम बारात राजहंस जियॉन, केनाल रोड और सोमेश्वरा इंक्लेव से होती हुई रामलीला मैदान के सामने पहुंची। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आकर्षक झांकियां इस बारात का मुख्य आकर्षण रहीं।

भव्य सजावट से सजे रथ पर प्रभु श्रीराम दूल्हा बनकर अपने भाइयों सहित विराजमान थे और भक्तों को दर्शन दे रहे थे। बैंड-बाजे की मधुर धुन पर श्रद्धालु झूमते-गाते बारात में शामिल हुए। भगवान राम का डोला देखने योग्य दृश्य रहा और श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता रहा।

यात्रा के दौरान जगह-जगह सोसायटीवासियों ने पुष्पवर्षा कर, आरती उतारकर और प्रसाद वितरण कर बारात का स्वागत किया। बारात वेसू स्थित रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई, जहां बारातियों के लिए भोजन प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई थी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सेवा फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू किया निःशुल्क दंत चिकित्सा सप्ताह

सूरत : सेवा फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू किया निःशुल्क दंत चिकित्सा सप्ताह

समाज सेवा के पथ पर अग्रसर: राजेशभाई पवार की प्रेरणादायक यात्रा

समाज सेवा के पथ पर अग्रसर: राजेशभाई पवार की प्रेरणादायक यात्रा

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत : मधुसूदन दादू बने लघु उद्योग भारती के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

सूरत : मधुसूदन दादू बने लघु उद्योग भारती के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष