सूरत : बारडोली की श्री किसान सहकारी चीनी उद्योग मंडली की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त, कस्टोडियन नियुक्त करने की मांग तेज

बारडोली स्थित श्री किसान सहकारी चीनी उद्योग मंडली लिमिटेड की वर्तमान प्रबंध समिति का पांच वर्ष का कार्यकाल 28 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। समिति के चुनाव की घोषणा 28 नवंबर 2020 को की गई थी, जिसके अनुसार शनिवार से इसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है।

समिति के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही मंडली के हजारों किसान सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक शून्यता से बचने और नई समिति के चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी कराने की मांग उठने लगी है।

इसी संदर्भ में बारडोली की जानी-मानी महिला नेता तथा कोऑपरेटिव सेक्टर की सक्रिय कार्यकर्ता स्वातिबेन पटेल ने गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट–1961 की धारा 74(d) के तहत तुरंत कस्टोडियन (एडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर प्रमुख अधिकारियों को लिखित प्रतिनिधित्व भेजा है।

उन्होंने यह प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, गुजरात स्टेट, गांधीनगर, डायरेक्टर, शुगर डिपार्टमेंट, गुजरात स्टेट, गांधीनगर एवं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सूरत आदि अधिकारियों को भेजा है।

प्रतिनिधित्व में यह आग्रह किया गया है कि समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए सोसाइटी के प्रशासन को निष्क्रिय होने से बचाने तथा किसानों के हित सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कस्टोडियन की नियुक्ति आवश्यक है। इससे चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी और नई प्रबंध समिति के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। स्थानीय किसानों और सदस्यों में भी इस मांग को लेकर गंभीरता देखी जा रही है, और सभी की निगाहें अब प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले अगले कदम पर टिकी हुई हैं।