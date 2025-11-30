लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : एसएमए की 210वीं साप्ताहिक मीटिंग संपन्न, व्यापार की कमजोर ग्राहकी पर हुई चर्चा

लागत पर समय सीमा बाद बढ़ता ब्याज दबाव, उधारी 180 दिन तक पहुँची; रिटर्न गुड्स की मार से 70 प्रतिशत छोटे व्यापारियों का भविष्य संकट में

सूरत मर्कनटाइल एसोसिएशन (एसएमए) की 210वीं नियमित साप्ताहिक समस्या समाधान मीटिंग का आयोजन 30 नवंबर 2025, रविवार को सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक माहेश्वरी भवन, चौथा माला, वैन्कट हॉल, सीटी लाइट में किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता एसएमए प्रमुख नरेन्द्र साबू ने अपनी पंच पैनल व कोर कमेटी टीम के साथ की।

बैठक में 112 व्यापारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कुल 11 आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई, जिनमें से एक समस्या का समाधान तुरंत बातचीत के माध्यम से कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को पंच पैनल एवं लीगल टीम को सौंपा गया है। इन मामलों पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मीटिंग में चर्चा का मुख्य विषय वर्तमान व्यापारिक मंदी रहा। सदस्यों ने बताया कि दीपावली के बाद पूरे देश में ग्राहकी बेहद कमजोर है। दक्षिण भारत का प्रमुख पोंगल सीजन भी मात्र 40–50 प्रतिशत व्यापार के साथ बुरी तरह फ्लॉप हो गया। जिसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत में अनियमित बरसात व तूफान, बड़े ग्रुप्स द्वारा छोटे शहरों में शोरूम खोलना आदि से छोटे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि टेक्सटाइल व्यापार में लागत से जुड़े सभी चरण—ग्रे, फिनिश माल, पैकिंग और अन्य रॉ मटेरियल—सब पर समय सीमा के बाद ब्याज लगता है क्योंकि अधिकांश रकम लोन पर होती है। लेकिन इसके विपरीत, व्यापार में मिलने वाली उधारी लगातार बढ़कर 120 से 180 दिन हो गई है, जिसमें न तो ब्याज मिलता है और न ही समय पर भुगतान। ऊपर से रिटर्न गुड्स का दबाव अलग, जिससे व्यापारियों की स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। सदस्यों ने चिंता जताई कि यदि यही हाल रहा तो सूरत के 70 प्रतिशत छोटे व्यापारियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है और पलायन जैसी स्थिति भी बन सकती है।

मीटिंग का समापन अल्पाहार के साथ बैठक का समापन स्वादिष्ट अल्पाहार के साथ हुआ। मीटिंग में एसएमए परिवार से राजीव उमर, महेश पाटोदिया, राजकुमार चिरानिया, दुर्गेश टिबडेवाल, घनश्याम माहेश्वरी, मनोज अग्रवाल, रामकिशोर बजाज, अरविंद जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में ओमप्रकाश सतनालीवाला, सुशील मित्तल, द्वारका राठी, पुष्पा सोमानी, संतोष जाजू, सरला मालू, बिना तोषनीवाल तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

