सूरत : राष्ट्रीय कुंग फू चैंपियनशिप 2025 में परित्राण गुरुकुलम् के ऋषिकुमारों का दमदार प्रदर्शन

परित्राण गुरुकुलम् (Paritraan Gurukulam) के ऋषिकुमारों ने 9वीं नेशनल कुंग फू चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अद्भुत प्रतिभा और अनुशासन का परिचय दिया। सूरत में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में गुरुकुल के बच्चों ने विभिन्न श्रेणियों में पदकों की झड़ी लगा दी, जिससे गुरुकुल और गुरुजनों का गौरव बढ़ा। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने जिस आत्मविश्वास, लगन और समर्पण का प्रदर्शन किया, उसने दर्शकों और निर्णायकों पर गहरी छाप छोड़ी।

काव्या सनातनी, सर्वज्ञ सनातनी, आयुष सनातनी, निआशा सनातनी, देवांश सनातनी, हर्ष सनातनी, ज्ञानेश्वरी सनातनी, आयुष सनातनी, मुकेश सनातनी, घनश्याम सनातनी, जया सनातनी, खुशबू सनातनी, आयुष सनातनी आदि ने स्वर्ण पदक विजेता (Gold Medal Winners) रहे।

शशांक सनातनी, दिपांशु सनातनी, नियांशु सनातनी, दिव्या सनातनी, रवि सनातनी, हनी सनातनी, ऋचा सनातनी, अमन सनातनी, मनीष सनातनी, हिमांशु सनातनी आदि ने रजत पदक विजेता (Silver Medal Winners) रहे। जबकि सुजीत सनातनी, नैतिक सनातनी आदि ने कांस्य पदक विजेता (Bronze Medal Winners) रहे।

गुरुदेव आचार्य विवेक ऋषि जी ने सभी विजेताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह उपलब्धि बच्चों के कठोर प्रशिक्षण, निरंतर परिश्रम और गुरुकुल की मूल्य-आधारित शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विजय की खुशी में गुरू गोविन्द सिंह शाखा, सूरत द्वारा समस्त ऋषिकुमारों के लिए प्रसाद एवं विशेष भोजन का आयोजन किया गया, जिसने इस गौरवपूर्ण क्षण को और भी स्मरणीय बना दिया।

प्रतियोगिता के समापन समारोह में अभिभावकों, प्रशिक्षकों और समाज के अग्रणी लोगों ने बच्चों की उपलब्धियों की सराहना की। परित्राण गुरुकुलम् के ऋषिकुमारों की इस सफलता ने पुनः सिद्ध किया कि अनुशासन, साधना और सद्गुरु की कृपा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।