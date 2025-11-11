सूरत : मारवाड़ी युवा मंच सूरत जाग्रति शाखा द्वारा दिव्यांग बुज़ुर्ग को ट्राईसाइकिल प्रदान

सूरत। मारवाड़ी युवा मंच सूरत जाग्रति शाखा ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण सेवा के अंतर्गत एक दिव्यांग बुज़ुर्ग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल प्रदान की।

यह सेवा कार्यक्रम 10 नवंबर को आयोजित किया गया था। संस्था का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और उसे अपने जीवनयापन का साधन सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है।

कार्यक्रम के दौरान संस्था की संस्थापक प्रेरणा जी भाऊ, कोषाध्यक्ष कुसुम जी अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नीलम जी केजरिवाल, बनिता जी बेड़िया, सुनीता सरावगी, रूपा रुंगटा, रेखा मूंदड़ा, कुसुम अग्रवाल, प्रेम गुप्ता, रितु अग्रवाल, कविता काबरा, गीता अग्रवाल, शिखा अग्रवाल समेत कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने इस सेवा कार्य में भाग लेकर उत्साह और संतोष व्यक्त किया।

सूरत जाग्रति शाखा लगातार सामाजिक उत्थान और मानवता की भावना को प्रोत्साहित करने वाले कार्यों में अग्रणी रही है। संस्था का कहना है कि ऐसे सेवा कार्य समाज में सहानुभूति और आत्मनिर्भरता का संदेश प्रसारित करते हैं।