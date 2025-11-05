सूरत : प्रेम प्रकाश आश्रम में कार्तिक प्रभातफेरी व हरिनाम संकीर्तन का समापन

सिटी लाइट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में चल रहे 10 दिवसीय कार्तिक प्रभातफेरी और हरिनाम संकीर्तन का समापन आज भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। अमृतवेला में बड़ी संख्या में भक्तों ने उमंग और श्रद्धा से भगवन्नाम संकीर्तन करते हुए प्रभातफेरी में भाग लिया। हरिनाम के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

प्रभातफेरी के समापन अवसर पर उत्सव आयोजन किया गया, जिसमें कार्तिक कथा, भोग साहेब तथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक सत्संग में सम्मिलित होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। सत्संग के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया।

आयोजकों ने बताया कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज एवं स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम और भजन-सत्संग का आयोजन होगा।

दादा शोभाराम जी, हजारीमल जी, नामदेव जी, राजू नारवानी, मनु कुकरेजा, श्याम मुंजाल, प्रताप तनवानी, जीतेन्द्र भाई, दिनेश लालवानी 'काली', अशोक लालवानी, नरेन्द्र भाई, कमल तनवानी सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया।