MANTRA सूरत में युवाओं को दे रहा है तकनीकी शिक्षा और ऊर्जा दक्षता का प्रशिक्षण

सूरत । भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से मान्यता प्राप्त द मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) ने सूरत में युवाओं के लिए रोजगारमुखी तकनीकी कोर्स और ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

साल 1981 में स्थापित MANTRA देश की आठ राष्ट्रीय स्तर की टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों में से एक है और मैन-मेड फाइबर के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) से SIRO का दर्जा प्राप्त है।

सूरत स्थित MANTRA Garment Technology Centre युवाओं को गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद के सहयोग से यहां फैशन डिजाइन और गारमेंट टेक्नोलॉजी में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इसमें 10वीं या 12वीं पास और दो वर्ष के अनुभव वाले विद्यार्थी प्रवेश के पात्र हैं।

कोर्स के तहत विद्यार्थियों को पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कटिंग, इंडस्ट्री विजिट्स और हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग का अवसर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद छात्र फैशन डिजाइनर, पैटर्न मास्टर, प्रोडक्शन असिस्टेंट बन सकते हैं या स्वयं का बुटीक शुरू कर सकते हैं।

MANTRA के एक प्रतिनिधि ने बताया कि, "हमारा उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाना है कि वे नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें।

ऊर्जा संरक्षण में अग्रणी भूमिका

गुजरात में MANTRA ने ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। Chief Electrical Inspector, Gandhinagar द्वारा नवंबर 2004 से इसे अधिकृत ऊर्जा ऑडिटर के रूप में मान्यता प्राप्त है।"

संस्थान ने पिछले पाँच वर्षों में 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का ऊर्जा ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनमें से 262 यूनिट्स की कनेक्टेड डिमांड 200 KVA से अधिक रही, जो संस्थान की दक्षता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

MANTRA की टीम में अनुभवी BEE सर्टिफाइड ऑडिटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आधुनिक उपकरण जैसे Yokogawa Harmonic Analyzer, Infrared Thermometer, Digital Anemometer आदि से सटीक ऑडिट किया जाता है।

कौशल्य यूनिवर्सिटी के सहयोग से MANTRA ने “एडवांस्ड एनर्जी ऑडिटिंग टेक्निक्स” पर निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किया है।

इसका उद्देश्य युवाओं को औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण, लागत नियंत्रण और दक्षता सुधार के लिए प्रशिक्षित करना है। कोर्स में प्रतिभागियों को साइट विजिट्स और वास्तविक ऑडिट अनुभव भी दिया जाएगा।