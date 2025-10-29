लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : चैंबर ने सूरत हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने का रखा प्रस्ताव

AAICLAS के सीईओ अजय भारद्वाज के समक्ष चैंबर ने पेश किया विस्तृत प्रस्तुतीकरण; निर्यातकों को मिलेगा समय और लागत दोनों में लाभ

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने सूरत हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने का औपचारिक प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (AAICLAS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भारद्वाज के समक्ष प्रस्तुत किया। यह बैठक बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को सरसाना स्थित ‘समहति’ में आयोजित हुई, जिसमें सूरत हवाई अड्डे के निदेशक ए.एन. शर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, एपीएमसी उपाध्यक्ष हर्षद पटेल, निदेशक बाबूभाई शेख, चैंबर समूह अध्यक्ष संजीव गांधी, एविएशन कमेटी अध्यक्ष लिनेश शाह, समिति सलाहकार मनोज सिंगापुरी समेत कई सदस्य उपस्थित रहे।

अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि सूरत से वर्तमान में हीरे, आभूषण और झींगा (Srimps) जैसे प्रमुख उत्पादों का निर्यात मुंबई के रास्ते किया जाता है, जिससे निर्यातकों को समय और लागत दोनों का बोझ उठाना पड़ता है। यदि सूरत हवाई अड्डे से सीधी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें शुरू की जाती हैं, तो सूरत के निर्यात को नई गति मिलेगी और वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।

बैठक में उपस्थित एपीएमसी प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि फिलहाल सूरत से मुंबई होकर हर महीने लगभग 1000 टन फल और सब्ज़ियाँ निर्यात की जाती हैं। यदि सूरत हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू होती है, तो वे समान मात्रा में सीधे सूरत से निर्यात करने के लिए तैयार हैं।

इस अवसर पर AAICLAS के सीईओ अजय भारद्वाज ने सूरत हवाई अड्डे के विकास को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि तकनीकी तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

वहीं, हवाई अड्डा निदेशक ए.एन. शर्मा ने सूरत एयरपोर्ट की बढ़ती लॉजिस्टिक क्षमता और अधोसंरचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवाओं के लिए ज़रूरी प्रणालियों को विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

