लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : लाभ पंचमी पर सूरत कपड़ा बाजार में नए वर्ष के व्यापार की शुभ शुरुआत

आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने दी शुभकामनाएं, विवाह सीजन से व्यापार में ग्राहकी के संकेत

On
सूरत : लाभ पंचमी पर सूरत कपड़ा बाजार में नए वर्ष के व्यापार की शुभ शुरुआत

 लाभ पंचमी के पावन अवसर पर सूरत के प्रमुख कपड़ा बाजारों में नूतन वर्ष के व्यापार की पारंपरिक शुरुआत हर्ष और उत्साह के साथ हुई। आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने सभी व्यापारी बंधुओं और नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए समृद्धि, सफलता और मंगलमय नए वर्ष की कामना की।

उन्होंने बताया कि लाभ पंचमी को शुभ मूहूर्त मानते हुए व्यापारियों ने नए सौदों की शुरुआत की और बहीखाते का उद्घाटन किया। सूरत का कपड़ा बाजार इस दिन से नए वित्तीय वर्ष के व्यापार की गति पकड़ लेता है।

अग्रवाल ने कहा कि आने वाले नवंबर–दिसंबर महीनों में विवाह सीजन के चलते कपड़ा उद्योग में व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिवाली के अगले दिन से ही देशभर की बाहर की मंडियों से ऑर्डर आने शुरू हो गए, जो आने वाले समय में बेहतर कारोबार का संकेत दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सूरत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता, डिज़ाइन और विविधता के लिए देशभर में पहचान रखता है और इस लाभ पंचमी ने व्यापार जगत के लिए सुखद और परिणामदायी समय की शुरुआत का संकेत दिया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : यूको बैंक के उत्कृष्ट परिणाम,  दूसरी तिमाही में 620 करोड़ का शुद्ध लाभ, कारोबार पहुँचा ₹5.36 लाख करोड़

सूरत : यूको बैंक के उत्कृष्ट परिणाम,  दूसरी तिमाही में 620 करोड़ का शुद्ध लाभ, कारोबार पहुँचा ₹5.36 लाख करोड़

सूरत : दिवाली, छठ पूजा और बिहार चुनाव के चलते उधना स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब,  एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी

सूरत : दिवाली, छठ पूजा और बिहार चुनाव के चलते उधना स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब,  एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात, सूरत और उधना स्टेशनों की समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात, सूरत और उधना स्टेशनों की समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन

सूरत : श्री तिरुपति बालाजी ब्रह्म उत्सव में गुजरात की लोकसंस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

सूरत : श्री तिरुपति बालाजी ब्रह्म उत्सव में गुजरात की लोकसंस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु