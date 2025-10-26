सूरत : लाभ पंचमी पर सूरत कपड़ा बाजार में नए वर्ष के व्यापार की शुभ शुरुआत

लाभ पंचमी के पावन अवसर पर सूरत के प्रमुख कपड़ा बाजारों में नूतन वर्ष के व्यापार की पारंपरिक शुरुआत हर्ष और उत्साह के साथ हुई। आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने सभी व्यापारी बंधुओं और नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए समृद्धि, सफलता और मंगलमय नए वर्ष की कामना की।

उन्होंने बताया कि लाभ पंचमी को शुभ मूहूर्त मानते हुए व्यापारियों ने नए सौदों की शुरुआत की और बहीखाते का उद्घाटन किया। सूरत का कपड़ा बाजार इस दिन से नए वित्तीय वर्ष के व्यापार की गति पकड़ लेता है।

अग्रवाल ने कहा कि आने वाले नवंबर–दिसंबर महीनों में विवाह सीजन के चलते कपड़ा उद्योग में व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिवाली के अगले दिन से ही देशभर की बाहर की मंडियों से ऑर्डर आने शुरू हो गए, जो आने वाले समय में बेहतर कारोबार का संकेत दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सूरत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता, डिज़ाइन और विविधता के लिए देशभर में पहचान रखता है और इस लाभ पंचमी ने व्यापार जगत के लिए सुखद और परिणामदायी समय की शुरुआत का संकेत दिया है।