सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधिमंडल ने एनयू सिटीजन फैब्रिक्स और ग्रीन लैब डायमंड्स का किया औद्योगिक दौरा

नवाचार, तकनीक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के मॉडल उद्योगों से प्रतिनिधिमंडल ने ली प्रेरणा

On
सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधिमंडल ने एनयू सिटीजन फैब्रिक्स और ग्रीन लैब डायमंड्स का किया औद्योगिक दौरा

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों — ताड़केश्वर, मांडवी स्थित एनयू सिटीजन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इच्छापुर स्थित ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी का औद्योगिक दौरा किया।

8 अक्टूबर, 2025 को आयोजित एनयू सिटीजन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी की आधुनिक उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने वाटरजेट, वाशिंग, स्टेंटर, कोटिंग और पीवीसी कैलेंडर जैसी उन्नत मशीनरी की कार्यप्रणाली देखी और कपड़ा उद्योग में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली एवं पर्यावरण संरक्षण उपायों की सराहना की।

इसके बाद, 15 अक्टूबर, 2025 को प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी का दौरा किया, जहाँ प्रयोगशाला में उगाए जाने वाले हीरों की खेती, कटाई, पॉलिशिंग और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी के टिकाऊ उत्पादन मॉडल, डिजिटल नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण की सराहना की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि “सूरत के उद्योग आज तकनीक, नवाचार और गुणवत्ता के क्षेत्र में अग्रणी बनते जा रहे हैं। एनयू सिटीजन फैब्रिक्स और ग्रीन लैब डायमंड्स जैसी कंपनियाँ उद्योग जगत में स्थिरता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।” उन्होंने कहा कि ऐसे औद्योगिक दौरों से सदस्यों को नए उत्पादन मॉडल और तकनीकी प्रगति की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, जो भविष्य की औद्योगिक दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होती है।

