सूरत : दिवाली और छठ पूजा से पहले उधना स्टेशन पर भीड़,  उत्तरप्रदेश बिहार के लिए हर रोज स्पेशल ट्रेनें

सूरत। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए उधना और वलसाड से अनारक्षित “पूजा स्पेशल ट्रेनें” शुरू की जा रही हैं। ये ट्रेनें 14 से 29 अक्टूबर तक हररोज उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी।

रेलवे के अनुसार, कुल तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएँगी —

उधना-भागलपुर अनारक्षित स्पेशल (09081/09082) : 14 से 27 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी, उधना से सुबह 11:15 बजे प्रस्थान।

उधना-समस्तीपुर अनारक्षित स्पेशल (09091/09092) : 14 से 27 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी, उधना से रात 10:00 बजे प्रस्थान।

वलसाड-बरौनी अनारक्षित स्पेशल : यह ट्रेन भी इसी अवधि में चलाई जाएगी।

प्रत्येक ट्रेन में 20 कोच होंगे ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिल सके।

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक उधना स्टेशन पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह रोक उधना से चलने वाली, वहाँ आने वाली और गुजरने वाली सभी ट्रेनों पर लागू होगी। हालांकि, लीज़ पर लिए गए पार्सल यातायात को इस निर्णय से छूट दी गई है।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक निजी सामान ही साथ रखें। स्टेशनों पर विशेष उद्घोषणाओं और नोटिसों के माध्यम से यात्रियों को सभी आवश्यक जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।

