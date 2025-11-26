सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में धूमधाम से मनाया गया ग्रैंडपेरेंट्स डे

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में मंगलवार को ग्रैंडपेरेंट्स डे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दादा-दादी और नाना-नानी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने नन्हे-मुन्नों के साथ यादगार पल बिताए।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ओएनजीसी की प्रथम महिला श्रीमती तनुजा बलोदि रहीं, जबकि अतिथि विशेष के रूप में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रमुख निदेशक आनंद शर्मा उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने हरे पौधे भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि “बड़े बुजुर्ग हमारे घर की शान हैं। उनके साये में पलने वाले बच्चे जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करते हैं।”

स्वास्थ्य सत्र के दौरान फिजियो एक्सपर्ट डॉ. प्रतिक सोलंकी ने वरिष्ठ नागरिकों को सूक्ष्म व्यायामों का महत्व समझाया और उन्हें दैनिक जीवन में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यायाम शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत, नृत्य, नाटक, फैंसी ड्रेस और समूह गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। बच्चों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक पोस्टर और ग्रीटिंग कार्ड भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। इसके बाद दादा-दादी और नाना-नानी के लिए बाल्टी–बॉल, म्यूज़िकल हुलाहूप सहित कई मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्य अतिथि श्रीमती तनुजा बलोदि ने अपने आशीर्वचन में कहा कि “बच्चों को घर के बुजुर्गों से प्रेमपूर्वक बात करनी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए और उनकी सीख को जीवन में अपनाना चाहिए।” कार्यक्रम का सफल संयोजन वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षिका श्रीमति दक्षा गुप्ता द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन प्राथमिक शिक्षक पार्थ शुक्ला ने संभाला। अंत में सभी अतिथियों, अभिभावकों और उपस्थितजनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।