सूरत : चैंबर के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने बोत्सवाना का दौरा कर द्विपक्षीय सहयोग के नए द्वार खोले

लोकतेज संवाददाता, सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के तत्वावधान में सूरत के उद्योगपतियों के एक उच्च-स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 14 नवंबर, 2025 तक बोत्सवाना गणराज्य की राजधानी गैबोरोन का सफल दौरा किया।

यह दौरा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी की बोत्सवाना यात्रा के साथ मेल खाया, जिससे द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खुले।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने किया। हरे कृष्णा समूह के बृजेश ढोलकिया, के.पी. समूह के डॉ. फारूक पटेल, केपीआई ग्रीन हाइड्रोजन के रॉबी राजशेखरम, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स के दर्शक नरोला, वीनस जेम्स के हितेश शाह, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के जयंती सावलिया और रजत वानी, तरणज्योत एनर्जी के गुरमीत सिंह मान और राकेश शाह, लिबर्टी ग्रुप और रेघन फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के दिनेश धनकानी, जैनम शेयर्स के मिलन पारिख, एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दीपक शेटा, मेहता वेल्थ के क्रुणाल मेहता और रेज़ोन सोलर के फेनिल पटेल शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने 11 नवंबर को बोत्सवाना निवेश एवं व्यापार केंद्र (बीआईटीसी) की कार्यकारी निदेशक सुश्री ट्रैंकलिनाह गैबोंथोन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बीआईटीसी ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय निवेशकों के लिए मुख्य संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

बैठक में हीरा एवं खनिज प्रसंस्करण, कोयला, तांबा, सोडा ऐश खननसौर एवं जैव ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बोत्सवाना सरकार ने खनन क्षेत्र के विस्तार में सूरत के उद्यमियों को सक्रिय भागीदारी का निमंत्रण दिया।

इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के नियामक ढांचे, ब्याज दरों, फिनटेक नवाचार और रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।बोत्सवाना स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय कंपनियों को लिस्टिंग, फंडिंग और फिनटेक साझेदारी की संभावनाओं पर जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल ने हीरा उद्योग के संबंधित ओकावांगो डायमंड कंपनी (ओडीसी), केजीके, डायमंड किम्बर्ली प्रोसेस संस्थानों के साथ गहन बैठकें कीं। इन बैठकों में हीरा व्यापार विस्तार, प्रमाणन प्रक्रियाएँ,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, भारत - बोत्सवाना हीरा वैल्यू चेन को मजबूत करने पर सहमति बनी। नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा पर भी हुई चर्चा।

बोत्सवाना सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) मॉडल में विशेष रुचि दिखाई। दोनो देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मा, रक्षा और साइबर सुरक्षा,कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई।

सूरत–गैबोरोन ‘ट्विन सिटी प्रस्ताव’ प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में शहरी विकास,टेक्नोलॉजी एक्सचेंज,मेडिकल टूरिज्म,शिक्षा एवं छात्र विनिमय,नियमित व्यावसायिक डेलिगेशन जैसे सहयोगी पहलुओं की बात शामिल थी।

चैंबर प्रतिनिधिमंडल को बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने सराहा और कहा कि भारतीय निवेशकों को सुरक्षा और दीर्घकालिक साझेदारी का पूरा भरोसा दिया जाएगा। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में भी गुजराती उद्योगपतियों को संभावनाओं पर विचार करने को कहा।

गैबोरोन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मुजी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से सीधी चर्चा की।

स्थानीय भारतीय उद्योगपतियों के साथ बीटुबी मीटिंग में रिटेल , खनन, हीरा,निर्माण, आतिथ्य , वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के अवसरों पर बातचीत हुई। स्थानीय उद्यमियों ने सूरत के कारोबारियों को बाजार पहुँच और निवेश सुविधा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

चैंबर अध्यक्ष ने इसके साथ ही, बोत्सवाना के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को 24 से 26 जनवरी, 2026 तक सूरत में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए जाने वाले एसजीसीसीआई ग्लोबल विलेज 2026 में आमंत्रित किया गया।

बोत्सवाना दौरे के बाद प्रतिनिधि मंडल ने सूरत एसजीसीसीआई कार्यालय में अपने विचार प्रगट किए

जयंती सावलिया गुजरात क्षेत्रीय अध्यक्ष, जीजेईपीसी (रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)। व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा हीरा उद्योग के लिए ऐतिहासिक और अग्रणी परिणाम लेकर आई है। ओडीसी के माध्यम से सूरत को सीधे कच्चे हीरे की आपूर्ति प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, साथ ही हीरा केंद्र बोत्सवाना के साथ संस्थागत संबंध और भी मजबूत हुए हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति द्वारा जीजेईपीसी श्वेत पत्र की सराहना और सूरत-गबोरोन को जुड़वां शहर घोषित करने की अधिसूचना - दोनों देशों के हीरा उद्योगों के बीच गहन और भविष्योन्मुखी सहयोग स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार साबित हुई है।

दीपक शेटा संस्थापक और अध्यक्ष, (एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) सूरत हमेशा वैश्विक बाजारों के बजाय वैश्विक मूल्य सृजन के सिद्धांत से प्रेरित रहा है। बोत्सवाना का गर्मजोशी भरा स्वागत और सहयोग का दूरदर्शी दृष्टिकोण दर्शाता है कि दोनों देश मिलकर नवाचार, महिला सशक्तिकरण और कौशल-आधारित औद्योगिक विकास पर एक मजबूत कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।

दर्शक नरोला ( श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) हम हीरा सोर्सिंग, लाभकारीकरण, कौशल विकास और हीरा नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक अवसर देखते हैं। हमारा लक्ष्य एक अधिक पारदर्शी, टिकाऊ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हीरा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

डॉ. फारूक जी. पटेल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केपी ग्रुप) चैंबर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का बोत्सवाना दौरा केपी ग्रुप के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस यात्रा ने बोत्सवाना के शीर्ष नेतृत्व और प्रभावशाली व्यावसायिक घरानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। इस रणनीतिक गठबंधन ने बहु-गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों के द्वार खोले हैं, जो बोत्सवाना सहित पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तार करने के केपी ग्रुप के दृष्टिकोण को और मज़बूत करता है।

श्री क्रुणाल मेहता संस्थापक, मेहता वेल्थ। हमने बोत्सवाना के पेंशन फंड के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में उनके निवेश आवंटन को बढ़ाने पर रचनात्मक चर्चा की।

डॉ. दिनेश जे. धनकानी अध्यक्ष, रिघन फ़ैशन्स प्राइवेट लिमिटेड और लिबर्टी सिल्क मिल्स। सूरत-बोत्सवाना टेक्सटाइल कॉरिडोर पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सतत औद्योगिक सहयोग, कौशल विकास और कपड़ा व्यापार को मज़बूत करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सिंथेटिक और मानव निर्मित कपड़ों में सूरत की विशेषज्ञता और अफ्रीका में बोत्सवाना की रणनीतिक स्थिति को मिलाकर, यह पहल एक महत्वपूर्ण साझेदारी का निर्माण करती है जो आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और सतत विनिर्माण को गति प्रदान करेगी।

राकेश शाह प्रमुख - कॉर्पोरेट मामले, तरनज्योत समूह। बोत्सवाना व्यापार प्रतिनिधिमंडल के दौरे का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात थी। बोत्सवाना के माननीय राष्ट्रपति और उनकी विशिष्ट टीम के साथ हुई बैठकें बेहद प्रेरणादायक रहीं। हमारे साथ इतनी शानदार बातचीत आयोजित करने के लिए हम बीआईटीसी, बोत्सवाना के तहे दिल से आभारी हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे लिए ऐसे नए अवसर फिर से सामने आएंगे और द्विपक्षीय सहयोग और मज़बूत होगा।

हितेश शाह - वीनस ज्वेल। सूरत व्यापार प्रतिनिधिमंडल का बोत्सवाना दौरा बेहद उत्साहजनक रहा। हीरा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के संबंध में बोत्सवाना के राष्ट्रपति और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा हुई। सूरत-गैबॉन को जुड़वां शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले। सूरत के कौशल-आधारित सहयोग के साथ-साथ श्रमिकों के लिए बेहतर श्रम सुविधाओं और वीज़ा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई।

फेनिल पटेल - रेज़ोन सोलर। चैंबर प्रतिनिधिमंडल की बोत्सवाना यात्रा ने बड़े पैमाने की उपयोगिता परियोजनाओं के लिए उन्नत सौर मॉड्यूल आपूर्ति के क्षेत्र में रेज़ोन सोलर लिमिटेड के लिए मज़बूत अवसर पैदा किए हैं। इस यात्रा के दौरान हुई बैठकों ने विश्वस्तरीय, उच्च-दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के साथ बोत्सवाना की बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेज़ोन की प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया है।

बृजेश घोलकिया, दूसरी पीढ़ी के उद्यमी, हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बोत्सवाना की यात्रा ने नैतिक हीरा पारिस्थितिकी तंत्र और उत्तरदायी व्यापार के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। यात्रा के दौरान, प्राकृतिक हीरों की प्राप्ति में सहयोग, सूरत-बोत्सवाना के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और मूल्य-संवर्धन की दिशा में नए अवसरों पर सकारात्मक चर्चा हुई।