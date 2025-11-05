सूरत : देव दीपावली पर सम्पन्न हुआ अनुष्ठान, श्रद्धालुओं ने दी आहुतियां और लिया महाप्रसाद

नया भटार ब्रेड लाइन सर्कल स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ में चल रहा 21 दिवसीय दीपोत्सव और 11 लाख 11 हजार 111 कमल काकड़ी एवं श्रीफल से आयोजित महालक्ष्मी होमात्मक महायज्ञ सोमवार को देव दीपावली के पावन दिवस पर सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर यज्ञ में आहुतियां अर्पित कीं और पावन प्रसाद प्राप्त किया।

मंदिर परिसर में दीपों की रोशनी और भक्ति भाव से भरा माहौल पूरे कार्यक्रम के दौरान बना रहा। महायज्ञ के उपरांत भक्तों को श्री महालक्ष्मी कुबेर खजाना प्रसाद वितरण किया गया, जिसे प्राप्त करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं।

मंदिर के महंत भारतमुनि भारती ने बताया कि 21 दिनों तक चले इस अनुष्ठान में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अंतिम दिवस पर भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य रहा। उन्होंने कहा कि माता महालक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और उनके परिवारों में सदैव सुख-समृद्धि और आनंद बना रहे—इसी भावना के साथ यज्ञ का समापन किया गया। अनुष्ठान के बाद सभी भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया गया।