सूरत : प्रतिबंध के बावजूद डुमस बीच पर ले जाई गई मर्सिडीज कार रेत में फंसी, क्रेन की मदद से निकाली गई

सूरत। सूरत के प्रसिद्ध डुमस बीच पर वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद, नियमों का उल्लंघन करते हुए बीच पर ले जाई गई एक महंगी मर्सिडीज कार समुद्र की रेत में बुरी तरह से फंस गई। यह लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है, जहाँ रईस लोगों का शौक प्रशासन के नियमों पर भारी पड़ रहा है।

समुद्र के पानी से डूबा पिछला हिस्सा प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाल रंग की एक मर्सिडीज कार (संख्या: GJ 05 JH 5155) समुद्र तट की रेत में गहराई तक धंस गई। इसी दौरान अचानक समुद्र के पानी का बहाव बढ़ा, जिससे कार रेत से टकराई और लहरों के प्रभाव से कार का पिछला हिस्सा करीब 60 फीसदी तक पानी में डूब गया। पानी का दबाव इतना तेज़ था कि कार की पिछली डिक्की भी खुल गई।

क्रेन की लेनी पड़ी मदद कार के फंसने के बाद, मालिक या चालक के सभी प्रयास विफल रहे। अंततः, इस महंगी कार को रेत से बाहर निकालने के लिए एक विशाल क्रेन बुलानी पड़ी। क्रेन की मदद से ही समुद्र में फंसी इस कार को सुरक्षित स्थान पर निकाला जा सका।

पुलिस ने की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही डुमास पुलिस मौके पर पहुँची और नियमों के उल्लंघन को लेकर कार संख्या (GJ 05 JH 5155) के आधार पर उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। समुद्र तट पर वाहन लाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए मालिक पर जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि डुमस बीच पर रेत में लग्जरी कारों के फंसने की घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं, जिसके बावजूद नियमों का उल्लंघन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।