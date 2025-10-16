लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : मातोश्री वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिली खुशियों की सौगात

रामकुमार मूंधड़ा द्वारा त्योहारी अवसर पर राशन सामग्री व मिठाई वितरित, सेवा भाव से झलका अपनापन

त्यौहार का समय हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है। जहां एक ओर लोग अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, वहीं कुछ लोग समाज के जरूरतमंद वर्ग के बीच खुशियां बांटकर सच्ची सेवा का उदाहरण पेश करते हैं।

ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला, जब माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी एवं टेक्सटाइल उद्यमी रामकुमार मूंधड़ा ने पालनपुर पाटिया स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच राशन सामग्री, मिठाई एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया।

इस अवसर पर फोस्टा डायरेक्टर एवं गुजरात प्रदेश माहेश्वरी सभा के जगदीश कोठारी, शांति देवी मूंधड़ा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आश्रम के सेवादार भावेशभाई एवं दर्शनभाई ने सभी अतिथियों का ससम्मान स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। त्योहारी माहौल में आयोजित इस सेवा कार्य ने आश्रम के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, वहीं उपस्थित लोगों में सामाजिक सरोकार और मानवता का भाव और प्रगाढ़ हुआ।

