लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट द्वारा तीन दिवसीय दिवाली व्यापार मेले का आयोजन

महिला उद्यमियों के लिए अवसर — दीये, आभूषण, ड्रायफ्रूट्स और डेकोरेशन आइटम्स का आकर्षक प्रदर्शन

On
सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट द्वारा तीन दिवसीय दिवाली व्यापार मेले का आयोजन

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय “दिवाली व्यापार मेला 2025” का आयोजन किया जा रहा है।
यह मेला 10 से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट, श्रीमती एम.एम. खेनी भवन, श्री रामकृष्ण हॉल, अंबा तलावड़ी, कतारगाम में आयोजित होगा।

दिवाली व्यापार मेले में सूरत की महिला उद्यमियों द्वारा त्योहारी सीजन से जुड़ी विविध वस्तुओं — जैसे दीये और मोमबत्तियाँ, डिज़ाइनर व हस्तनिर्मित आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेस मटेरियल, चॉकलेट और सूखे मेवे, त्योहारी फल, जीवनशैली व घरेलू सजावट सामग्री — का प्रदर्शन किया जाएगा।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि यह मेला सूरत की महिला उद्यमियों को एक सशक्त मंच और विपणन अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर स्थानीय महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन दें।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat SGCCI

Related Posts

सूरत : गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू

सूरत : गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू

सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 5 नई वोल्वो समेत 40 बसों को दिखाई हरी झंडी

सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 5 नई वोल्वो समेत 40 बसों को दिखाई हरी झंडी

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में "नवरंग नवरात्रि" उत्सव

सूरत :  महलों में नहीं भक्तों के मन में रहते हैं भगवान राम : राधाकृष्णजी महाराज 

सूरत :  महलों में नहीं भक्तों के मन में रहते हैं भगवान राम : राधाकृष्णजी महाराज 