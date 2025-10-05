सूरत वन फाउंडेशन के सहयोग से हुआ भटार डंपिंग साइट पर वृक्षारोपण

पर्यावरण संरक्षण और हरियाली की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार सुबह भट्टार ओल्ड गार्बेज डंपिंग साइट पर 600 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम सूरत जिला माहेश्वरी सभा, भाग्यद्रष्टा एस्ट्रो वास्तु प्रा. लि., सूरत महाराष्ट्र माहेश्वरी परिवार, प्रेक्षा सेवा फाउंडेशन, एसवीएनएम ट्रस्ट, द हैपी फेमिली फाउंडेशन एवं साईं आशीष सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ।

वृक्षारोपण में 200 से अधिक महिलाएँ, बच्चे और नागरिक शामिल हुए। विशेष उपस्थिति में कॉरपोरटर रश्मि साबू, गिरधारी साबू, नीरज अग्रवाल, अनु अग्रवाल, गोविन्द मूंदड़ा, सुनीता मूंदड़ा, पूनम मालपानी, सोनाली मालपानी, अतीन बहेती, सी.एस. राठी, राम लोहिया, नरेंद्र रावत, मनोज सुराना, महेश काजी, मेहुल पानवाला, योगेश बियानी, रेखा बियानी, जीवन पठारवाला और सूरत वन फाउंडेशन डायरेक्टर निलेश वन्कावाला सहित कई गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

सूरत वन फाउंडेशन ने Urban Forest Initiative के तहत वृक्षारोपण की संपूर्ण व्यवस्था और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर स्वच्छ, हरा-भरा और जीवनदायी सूरत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संदेश था –“एक पौधा, एक कदम, लाखों आशाएं। हर लगाया पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन की नींव है।”