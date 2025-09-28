सूरत : वराछा को-ऑपरेटिव बैंक की रिंग रोड शाखा का नए स्थान पर शुभारंभ

गुजरात के अग्रणी सहकारी बैंक, द वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रविवार, 28 सितंबर 2025 को अपनी रिंग रोड शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित कर बैंकिंग सेवाओं की नई शुरुआत की। सूरत शहर के सांसद मुकेशभाई दलाल ने लीजेंड टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड में शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (FOSTTA) के अध्यक्ष कैलाशभाई हकीम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलित कर बैंकिंग सेवा की शुरुआत की।

वराछा बैंक, जो अब बहु-राज्यीय बैंक का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ने 30 वर्षों की यात्रा में 28 शाखाओं और 6000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है। सांसद दलाल ने बैंक की उपलब्धियों की सराहना करते हुए आगे की उन्नति की शुभकामनाएँ दीं।

कपड़ा व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने पूंजी ऋण, सीसी/ओडी और मशीनरी ऋण जैसी आसान व त्वरित ऋण सुविधाएँ शुरू की हैं। साथ ही व्यापारियों और उद्योगपतियों के कीमती सामान की सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक लॉकर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

बैंक के अध्यक्ष भवानभाई नवापरा ने कहा कि शाखा का स्थानांतरण कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों और स्थानीय लोगों को सहज और तेज़ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रबंधन मंडल के अध्यक्ष कानजीभाई भालाला ने बताया कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के साथ-साथ बीमा और म्यूचुअल फंड सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी.आर. आसोदरिया, निदेशक मंडल के सदस्य नरेंद्रभाई कुकड़िया, प्रभुदासभाई पटेल, कांतिभाई मारकणा, श्रीमती विमलाबेन वाघाणी, श्रीमती शारदाबेन लाठिया, प्रबंध मंडल सदस्य दिलीपभाई वरसानी तथा रिंग रोड क्षेत्र के कपड़ा उद्योग के अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

महाप्रबंधक विट्ठलभाई धानानी ने स्वागत भाषण में सांसद और अतिथियों का आभार जताया और बताया कि दिवाली के अवसर पर बैंक ने 8.25 प्रतिशत ब्याज दर पर त्यौहार कार ऋण योजना लागू की है, जिसमें शून्य प्रसंस्करण शुल्क, शून्य पूर्व भुगतान शुल्क और बिना गारंटर जैसी विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में उप महाप्रबंधक सुरेशभाई काकड़िया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।