सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा का “अंतर-अंचल कैरम टूर्नामेंट-2025” आयोजित

सूरत। बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत अंचल कार्यालय द्वारा ‘बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम’ के अंतर्गत आयोजित “अंतर-अंचल कैरम टूर्नामेंट-2025” का भव्य शुभारंभ 19 सितंबर को होटल रीजेंटा द वर्ल्ड, सूरत में हुआ। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता (19-20 सितंबर) में देशभर के विभिन्न अंचलों से आई 27 टीमों के लगभग 280 खिलाड़ियों ने एकल और युगल प्रारूप में हिस्सा लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और बैंक ऑफ बड़ौदा, सूरत अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सिंह की उपस्थिति में हुआ।

इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर गहलोत ने कहा कि बैंकिंग जैसे जिम्मेदारी भरे पेशे के साथ खेलों के प्रति उत्साह बनाए रखना सराहनीय है। उन्होंने कहा, “खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक तनाव कम करने, टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए भी आवश्यक हैं।” उन्होंने ‘अनुभूति कार्यक्रम’ को स्टाफ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।

अंचल प्रमुख सिंह ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में समय-समय पर भाग लेने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत अंचल से उप महाप्रबंधक निर्मल पटेल और प्रेम सिंह नेगी के मार्गदर्शन में रतिका सूद (मुख्य प्रबंधक-मानव संसाधन), सुमित कुमार यादव (मुख्य प्रबंधक-कार्यालय प्रशासन), राकेश कुमार सिंह (मुख्य प्रबंधक-विपणन) सहित कई अधिकारियों का योगदान उल्लेखनीय रहा।

इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत शहर-1 क्षेत्रीय प्रमुख मुकेश नवल, सूरत शहर-2 क्षेत्रीय प्रमुख राजेश फुलवानी, सूरत जिला क्षेत्रीय प्रमुख आदर्श कुमार सहित अन्य अधिकारी व कार्यपालक उपस्थित रहे।