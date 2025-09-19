सूरत : ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों की बैठक

सूरत। महुवा तालुका से होकर गुज़र रही बिजली ट्रांसमिशन लाइन को लेकर किसानों की चिंताओं पर चर्चा के लिए 19 सितंबर 2025 को खारवन (महुवा, सूरत) में किसान समाज गुजरात के तत्वावधान में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में किसान नेताओं ने सरकार पर कानूनों की गलत व्याख्या कर किसानों को गुमराह करने और उनकी ज़मीन पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का आरोप लगाया।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख नेताओं ने वक्तव्य दिया। जयेशभाई पटेल (अध्यक्ष, किसान समाज गुजरात) ने कहा कि सरकार किसानों की ज़मीन पर बिना स्पष्ट मुआवज़ा नीति के काम कर रही है। किसानों को न्याय मिलना चाहिए।

विपुलभाई पटेल ने कहा कि किसानों को उनकी मुश्किल घड़ी में साथ देने और उचित मुआवज़ा दिलाने की आवश्यकता है।

रमेशभाई पटेल (अध्यक्ष, दक्षिण गुजरात किसान समाज) ने कहा कि किसानों से अपील की कि वे 28 सितंबर 2025 को गायपगला (कामरेज) में होने वाले किसान चेतना सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल हों ।

दर्शनभाई नायक (सहकारिता नेता) ने कहा कि किसानों की समस्या ही हमारी समस्या है। पावर ग्रिड का काम रोका जाना चाहिए। उन्होंने सम्मेलन में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का आह्वान किया।

तुषारभाई पटेल ने कहा मुआवज़े की राशि और भुगतान की समयसीमा स्पष्ट नहीं है। किसानों की समस्याओं को साझा मंच पर उठाया जाना ज़रूरी है।

बैठक में विपुलभाई पटेल, जयंतीभाई पटेल, खारवन के सरपंच, परिमलभाई, कुंजनभाई पटेल, गुलशनभाई पटेल, सतीशभाई पटेल, चारुलताबेन पटेल सहित कई स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में प्रभावित किसान व पशुपालक शामिल हुए।