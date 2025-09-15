वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, सोसायटी में खुशियों का माहौल

सूरत शहर के गणेश कृपा सोसाइटी, पनास गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सोसाइटी के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस आयोजन में केवल सोसाइटी के सदस्य ही भागीदार बने, जिससे आपसी सौहार्द्र और एकजुटता का वातावरण बना रहा।

खेल के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त टीमों को विशेष ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वही खिलाड़ियों मे काफी उत्साह देखने को मिला।

इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में राजेशभाई पवार उपस्थित हुए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक शब्द कहे,"आप सभी मिलजुलकर खेलों में भाग लें और आपसी सहयोग एवं एकता का परिचय दें। यही समाज की सच्ची शक्ति है।"

यह आयोजन न केवल खेल प्रतिस्पर्धा का मंच बना, बल्कि सोसाइटी के सदस्यों के बीच भाईचारे और सौहार्द्र को भी मजबूती प्रदान करने वाला बना।