लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत खेल

वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, सोसायटी में खुशियों का माहौल

प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त टीमों को विशेष ट्रॉफी से पुरस्कृत

On
वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, सोसायटी में खुशियों का माहौल

सूरत शहर के गणेश कृपा सोसाइटी, पनास गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सोसाइटी के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस आयोजन में केवल सोसाइटी के सदस्य ही भागीदार बने, जिससे आपसी सौहार्द्र और एकजुटता का वातावरण बना रहा।

खेल के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त टीमों को विशेष ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वही खिलाड़ियों मे काफी उत्साह देखने को मिला। 

इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में राजेशभाई पवार उपस्थित हुए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक शब्द कहे,"आप सभी मिलजुलकर खेलों में भाग लें और आपसी सहयोग एवं एकता का परिचय दें। यही समाज की सच्ची शक्ति है।"

यह आयोजन न केवल खेल प्रतिस्पर्धा का मंच बना, बल्कि सोसाइटी के सदस्यों के बीच भाईचारे और सौहार्द्र को भी मजबूती प्रदान करने वाला बना।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : जीएसटी परिषद के फैसलों का एसजीसीसीआई ने किया स्वागत, लेकिन यार्न पर 5% जीएसटी पर जताई चिंता

सूरत : जीएसटी परिषद के फैसलों का एसजीसीसीआई ने किया स्वागत, लेकिन यार्न पर 5% जीएसटी पर जताई चिंता

सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 119वीं यात्रा सम्पन्न

सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 119वीं यात्रा सम्पन्न

सूरत : नवी सिविल में गणेश पूजा के साथ अंगदान और स्वदेशी का संदेश

सूरत : नवी सिविल में गणेश पूजा के साथ अंगदान और स्वदेशी का संदेश

सूरत : स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में सूरत देश के शीर्ष 3 शहरों में शामिल

सूरत : स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में सूरत देश के शीर्ष 3 शहरों में शामिल