सूरत के होटल में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत

सूरत। शहर के पाल इलाके स्थित एक होटल में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। पारिवारिक समारोह के दौरान खेलते-खेलते बैंक्वेट हॉल से बाहर निकला डेढ़ साल का मासूम बच्चे तालाब में गिर गया और उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, योगी चौक स्थित शुभम रेजीडेंसी में रहने वाले विजय सावलिया अपने परिवार के साथ पाल स्थित होटल यूफोरिया में आयोजित समारोह में शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान मेहमान भोजन में व्यस्त थे, तभी उनका डेढ़ साल का बेटा कृशिव बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। बाहर बने तालाब में गिरने के बाद बच्चा करीब 15 मिनट तक पानी में पड़ा रहा।

जब बच्चे का पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच बाहर बैठे एक ग्राहक की नज़र बच्चे पर पड़ी और तुरंत होटल स्टाफ को सूचित किया। बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

अचानक हुए इस हादसे से समारोह की खुशी मातम में बदल गई। माता-पिता और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

होटल मैनेजर हसनभाई रबड़ी ने बताया कि ग्राहक की सूचना पर बच्चे को तुरंत बाहर निकाला गया और परिवार को सूचित किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।