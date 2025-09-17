स्टेशन अधीक्षक अश्वनी कुमार वर्मा को रेलवे सप्ताह समारोह में सम्मानित

सूरत। मुंबई मंडल एवं पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे का 70वां रेल सप्ताह समारोह भव्य रूप से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण विशेष रूप से उपस्थित रहे और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सूरत के प्रतिष्ठित स्टेशन अधीक्षक अश्वनी कुमार वर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए रेल सेवा पुरुस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री वर्मा के रेलवे क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। उनके समर्पित प्रयासों ने रेलवे सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और सेवा भाव को विशेष रूप से उजागर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें देश की प्रगति में भागीदार बताया।

अश्वनी कुमार वर्मा के अतिरिक्त भी कई कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल रेलवे कर्मियों के उत्साहवर्धन का माध्यम बना, बल्कि उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को व्यापक रूप से सराहा गया।

यह सम्मान श्री वर्मा सहित सभी सम्मानित कर्मचारियों के लिए गौरव का क्षण बना, जो देश सेवा के प्रति अपनी निष्ठा और परिश्रम से लगातार प्रेरित करते रहते हैं।