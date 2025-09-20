लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : राजकीय मेडिकल कॉलेज में ‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ विषय पर संगोष्ठी

सूरत। द ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सूरत शाखा द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, नवी सिविल अस्पताल में ‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त, ज़ोन-4, डॉ. निधि ठाकुर प्रेरक उपस्थिति दर्ज कराई।

अपने संबोधन में डॉ. ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज निर्माण की नींव है। आज महिलाएँ केवल गृहिणी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। महिलाएँ स्वाभाविक रूप से साहस और सहनशक्ति से परिपूर्ण होती हैं और कई बार पुरुषों से अधिक धैर्यवान सिद्ध होती हैं।

उन्होंने नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार, अस्पतालों में नर्सें मरीजों को उपचार के साथ पारिवारिक स्नेह और भावनात्मक सहारा देती हैं। प्रत्येक चिकित्सा कर्मचारी को मरीजों के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। समाज में चिकित्सा कर्मियों के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

सिविल अस्पताल अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार ने कहा कि महिलाओं का महत्व घर और कार्यस्थल दोनों जगह बराबर है। स्वस्थ और सशक्त महिलाएँ परिवार को एकजुट करने की शक्ति रखती हैं।
नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि ये योजनाएँ नए भारत की नींव रख रही हैं।

कार्यक्रम में बच्चों को पोषण किट और बेबी किट वितरित की गईं तथा अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

इस अवसर पर डॉ. केतन नायक (आरएमओ, सिविल अस्पताल), नर्सिंग अधीक्षक मिर्जा पटेल, नर्सिंग एसोसिएशन के नीलेश लाठिया, जगदीश बुहा, चेतन अहीर, वीरेन पटेल, विभोर चुग, बिपिन मेकवान सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर, हेड नर्स, स्टाफ नर्स और सफाई कर्मचारी उपस्थित थे।

