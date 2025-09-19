सूरत : लिटल मिलेनियम जहाँगीरपुरा में प्री-नवरात्रि का रंगारंग आयोजन

सूरत। लिटल मिलेनियम जहाँगीरपुरा में 19 सितंबर 2025 को प्री-नवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हीं बच्चियों और उनके अभिभावकों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गरबा की धुन पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया।

कार्यक्रम में 130 छोटी बच्चियों ने रंग-बिरंगे परिधानों में गरबा नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उल्लासमय बना दिया। बच्चों के साथ उनके अभिभावकों और दादा-दादी ने भी गरबा खेलकर उत्सव का आनंद लिया।

आयोजन का मुख्य उद्देश्य नन्हीं बच्चियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को गरबा के सांस्कृतिक महत्व और नवरात्रि की परंपराओं के बारे में बताया गया।

आयोजनकर्ता अमी नायक और उनकी टीम ने कहा कि बच्चों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से आयोजन और भी सफल रहा। उन्होंने इसे सांस्कृतिक के साथ-साथ शिक्षाप्रद कार्यक्रम बताया, जिसने नन्हें प्रतिभागियों को सीखते हुए आनंद लेने का अवसर प्रदान किया।