सूरत

सूरत : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता बैठक का आयोजन

181 अभयम टीम और पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध, यौन उत्पीड़न व हेल्पलाइन सेवाओं पर दी जानकारी

On
सूरत। अडाजण क्षेत्र के सीनियर सिटीजन हॉल में जीवन सहारा सीनियर सिटीजन ग्रुप की ओर से शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था।

बैठक का संचालन ग्रुप के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 181 अभयम टीम, अडाजण एवं पाल पुलिस स्टेशन की एसीपी मिनी जोसेफ तथा महिला सेल अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

बैठक के दौरान टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

181 अभयम महिला हेल्पलाइन टीम ने बताया कि 181 हेल्पलाइन का उपयोग किस प्रकार की आपात परिस्थितियों में किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अभयम मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग और इसके लाभों पर भी प्रकाश डाला।

इसके अलावा बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित "शी टीम" के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश दिए और कहा कि यदि रात में यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी हो, तो नागरिक तुरंत 112 या 181 पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन तथा “शी टीम” से सहायता प्राप्त करें।

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने ऐसे कार्यक्रमों को अत्यंत उपयोगी बताते हुए इस पहल की सराहना की।

