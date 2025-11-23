सूरत में होगा साकेत के साथ सुधांशु त्रिवेदी का संवाद, कार्यक्रम की तैयारियाँ तेज

नेशन 1st (साकेत ग्रुप) द्वारा आगामी 20 दिसंबर को भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी के सूरत आगमन के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अग्रम स्कूल, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास, अलथान पुलिस स्टेशन के सामने संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के समाज अग्रणी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संस्था के विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि 20 दिसंबर को पर्वत पाटिया विस्तार स्थित माहेश्वरी भवन में शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सूरत की सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और शहर के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया जाएगा।

साकेत ग्रुप के सांवर प्रसाद बुधिया ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के बंधुओं का ध्यान उन चुनौतियों की ओर आकर्षित करना है, जिनका सामना समाज आज कर रहा है, और उनके समाधान के लिए सार्थक दिशा में कार्य करना है। इसी लक्ष्य के तहत साकेत नेशन 1 पहले अश्विन उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन जैसे वक्ताओं के कार्यक्रम आयोजित कर चुका है और अब डॉ. सुधांशु त्रिवेदी के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के अंत में शांति भाई वघासिया ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।