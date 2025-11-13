सूरत : गणेश मंदिर के सामने मिला सूटकेस छोड़ने वाला युवक गिरफ्तार, मानसिक रूप से अस्थिर निकला

सूरत। दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए कार बम विस्फोट के बाद पूरे गुजरात में पुलिस अलर्ट पर है। इसी बीच, सूरत शहर के रांदेर इलाके में गणेश मंदिर के सामने ट्रैफिक सिग्नल के पास एक लावारिस सूटकेस मिलने से शहर में हड़कंप मच गया था। हालांकि, बम निरोधक और डॉग स्क्वायड टीमों की जाँच में सूटकेस से कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने पर राहत मिली थी।

पुलिस ने इस घटना को शरारत या डर फैलाने की मंशा से जुड़ा मामला मानते हुए जाँच शुरू की थी। रांदेर पुलिस स्टेशन के पीआई आर.जे. चौधरी ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जाँच की और मानव खुफिया तंत्र की मदद से सूटकेस छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान की।

जाँच में पता चला कि सूटकेस छोड़ने वाला 40 से 45 वर्ष का एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक है, जो रांदेर के हिदायतनगर क्षेत्र में रहता है। युवक के परिजनों के बयान लेने पर यह स्पष्ट हुआ कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित है और परिवार उसकी चिकित्सा कराने की प्रक्रिया में था।

पुलिस ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि, घटना के मद्देनज़र पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है तथा लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें।

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली विस्फोट के बाद से सूरत पुलिस ने शहर के रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जाँच अभियान शुरू किया है, जो आगामी दिनों तक जारी रहेगा।