सूरत : पति के उत्पीड़न से परेशान महिला ने ली ‘अभयम’ की मदद, काउंसलिंग के बाद पति ने मांगी माफ़ी

दूसरी महिला से संबंध के चलते विवाद, अभयम टीम के हस्तक्षेप से सुलझा मामला

सूरत जिले के बारडोली तालुका के एक गाँव में घरेलू उत्पीड़न के मामले में अभयम 181 महिला हेल्पलाइन की तत्परता से एक परिवार को राहत मिली। पीड़िता ने हेल्पलाइन पर कॉल कर बताया कि उसका पति दूसरी महिला से संबंध के चलते उसे प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है और घर से निकाल देता है।

शिकायत मिलने पर अभयम टीम तुरंत पीड़िता के घर पहुँची और स्थिति का आकलन किया। पीड़िता ने बताया कि विवाह को सात वर्ष हो चुके हैं। उसकी एक बेटी और डेढ़ महीने का बेटा है। पति दिहाड़ी मजदूर है, जबकि वह स्वयं घरों में काम करती है।

पीड़िता के अनुसार, पति लंबे समय से दूसरी महिला के संपर्क में था और देर रात या कई बार कई दिनों तक घर नहीं लौटता था। मोबाइल चैट और तस्वीरों के आधार पर जब उसने पति को समझाने की कोशिश की, तो पति ने गाली-गलौज की, सामान बाहर फेंक दिया और घर खर्च भी बंद कर दिया।

अभयम टीम ने मौके पर पहुँचकर पति की काउंसलिंग की। टीम ने उसे परिवार की जिम्मेदारियों का अहसास कराया और किसी अन्य महिला से संबंध तोड़ने, पत्नी पर हाथ न उठाने और समय पर घर आने की समझाइश दी। बातचीत के बाद पति ने अपनी गलती स्वीकार की, पत्नी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया।

टीम ने पीड़िता को कानूनी सलाह और आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। पीड़िता के पति ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए परिवार के साथ सम्मानपूर्वक रहने का भरोसा दिया। अभयम की त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़िता को तत्काल राहत मिली, बल्कि परिवार में फिर से सामंजस्य स्थापित हो सका।

