सूरत के जगन्नाथ मठ पुरी बालाजी मंदिर में दीपावली और नववर्ष पर 'स्नेहमिलन' का भव्य आयोजन

सूरत। दीपावली और नववर्ष के पावन अवसर पर, गोविंद नगर स्थित जगन्नाथ मठ पुरी बालाजी मंदिर में एक भव्य 'स्नेहमिलन' (मैत्री कार्यक्रम) एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सुख, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था।

समृद्धि और सद्भाव की कामना स्वागत कार्यक्रम में महाप्रसाद और भगवान के भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान सूरत के तेलुगु समुदाय, मुस्लिम समुदाय और उड़िया समुदाय के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई।

स्नेहमिलन को संबोधित करते हुए, तेलुगु समुदाय के नेता रापोलु बुचिरामुलु (मास्टरजी) ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ दीं और समुदाय के सभी लोगों की सुख, शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव की कामना की।

विभिन्न समुदायों की भागीदारी यह स्वागत समारोह अंतर-सामुदायिक एकजुटता का एक सुंदर उदाहरण बना। इस मैत्री कार्यक्रम में जीयर स्वामी, प्रशासक नागेश भाई अलगेटी, सागर वेल्धी वकील श्री, श्रीराम वेनम, येल्गम श्रीनिवास, कुसुमा श्रीनिवास, जक्कनी नरसैया, कविता अनगंधुला सहित मुस्लिम समुदाय से नासिर सीमेंट वाला, नवाब शाह, रफीक, अब्दुल, और अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे शंकर, सुजल सोनी आदि उपस्थित थे और कार्यक्रम को सफल बनाया।

दीपावली और नववर्ष के अवसर पर आयोजित यह 'स्नेहमिलन' कार्यक्रम धार्मिक उत्सवों के माध्यम से समाज में मैत्री और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है।