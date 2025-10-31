सूरत : ‘रन फॉर यूनिटी’ के बाद सड़क पर फैली गंदगी, पुलिस कमिश्नर ने खुद उठाया कचरा , नागरिकों को दिया स्वच्छता का संदेश

सूरत । राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर सूरत पुलिस द्वारा आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में हज़ारों नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर एकता और अखंडता का संदेश दिया। लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद जो दृश्य सामने आए, उन्होंने सूरत की ‘स्वच्छ शहर’ छवि पर सवाल खड़े कर दिए।

कार्यक्रम स्थल और दौड़ मार्ग पर जगह-जगह पानी की बोतलें, नाश्ते के पैकेट और कचरे के ढेर दिखाई दिए। नागरिकों द्वारा सड़क पर कचरा फेंकने से इलाके में गंदगी फैल गई। इस स्थिति को देखते हुए, सूरत पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी औपचारिक आदेश या इंतज़ार के खुद सड़क पर उतरकर कचरा उठाया।

पुलिस अधिकारियों का यह कदम देखकर उनकी पत्नियाँ भी आगे आईं और उन्होंने भी सफाई में सहयोग किया। अधिकारियों और उनके परिवारों ने मिलकर ‘स्वच्छता ही सेवा’ का वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित नागरिकों को गहरी प्रेरणा मिली।

इस घटना ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी विभागों की नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक ज़िम्मेदारी है।

सूरत पुलिस का यह कार्य न केवल कानून-व्यवस्था के पालन का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक चेतना और ज़िम्मेदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बन गया।