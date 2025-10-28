सूरत : वीयर कम कॉजवे घाट पर श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ छठ महापर्व

बिहार विकास मंडल द्वारा आयोजित छठ महापर्व का मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को सूरत के वीयर कम कॉजवे घाट पर भव्य और श्रद्धामय वातावरण में समापन हुआ। हजारों की संख्या में एकत्र हुए श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर लोक आस्था के इस महान पर्व का समापन किया।

यह पर्व पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सबसे पहले डूबते सूर्य की पूजा की जाती है और अगले दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया जाता है। इस अवसर पर घाट पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।

बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद यादव और सचिव बांके बिहारी सिंह के नेतृत्व में छठ पूजा का आयोजन किया गया। आयोजन में मंडल के पदाधिकारी नंदकुमार पंडित, भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम देवी, दीनानाथ चौरसिया, जितेंद्र गुरुदेव, उदय प्रकाश, शमशेर सिंह, संदीप दुबे, संतोष कनौजिया, रवि कनौजिया, संजय पटेल, संतोष यादव, सावन शर्मा, राकेश शर्मा, कुलदीप भाई, अमित भाई, सुरेश भाई, विष्णु भाई, राजेश भाई, रामशंकर भाई, मोहन भाई, सोनू भाई, देव भाई, सुधीर भाई, विकास भाई, मिंटू भाई, मनोज भाई, विनोद भाई, राजीव भाई सहित कई स्वयंसेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

भक्तों की आस्था और विश्वास के आगे बरसात का पानी और उकाई डेम के प्रवाह भी आस्था की राह में बाधा नहीं बने। श्रद्धालुओं ने बहते हुए जल में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना की और भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित किया। घाट पर शंखध्वनि, गीत और जयघोषों के बीच वातावरण भक्तिमय बन गया।

आयोजन में सूरत नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्था की सुदृढ़ तैयारी की थी। पिछले 33 वर्षों से सूरत में बसे पूर्वांचलवासी इसी स्थान पर छठ पर्व को परंपरागत तरीके से मनाते आ रहे हैं। सूर्योदय की स्वर्णिम किरणों के साथ जब व्रतियों ने अर्घ्य अर्पण किया, तो पूरा घाट श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के अद्भुत संगम से आलोकित हो उठा।