सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात, सूरत और उधना स्टेशनों की समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं और दिवाली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन सौंपा।

यह प्रतिनिधिमंडल चैंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक जीरावाला, समूह अध्यक्ष डॉ. विजय रादडिया और एसोसिएशन संपर्क समिति के सह-अध्यक्ष अतुल पटेल के नेतृत्व में दिल्ली में रेल मंत्री से मिला।

चैंबर ने मंत्री को दिए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण में कहा कि सूरत शहर देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक होने के बावजूद, इसके रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी है।

उधना स्टेशन पर पार्किंग की समस्या, रिक्शा चालकों की अव्यवस्था, और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से यात्रियों में असुरक्षा का माहौल रहता है। वहीं प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित संपर्क की कमी से बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती है।

सूरत स्टेशन पर भी प्लेटफार्म संख्या 2, 3 और 4 पर छाया की कमी, एस्केलेटर का अभाव, और ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सेवा बंद होने जैसी समस्याएँ यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्र की अव्यवस्थित स्थिति और रिक्शा सेवा की कमी भी यात्री अनुभव को प्रभावित कर रही है।

चैंबर ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि सूरत रेलवे स्टेशन को दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख स्टेशनों की तर्ज पर विकसित किया जाए, जहाँ यात्रियों के लिए नियमित और सुरक्षित रिक्शा सेवा, विस्तृत पार्किंग, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

दिवाली और छठ पूजा के दौरान सूरत और सौराष्ट्र के बीच यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए, चैंबर ने रेल मंत्री से हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का भी अनुरोध किया।

प्रस्ताव के अनुसार, सूरत से राजकोट, भावनगर, जामनगर, महुवा और गांधीधाम जैसे सौराष्ट्र के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएँ।

चैंबर ने सुझाव दिया कि इन ट्रेनों का ठहराव उत्तरायण रेलवे स्टेशन पर भी रखा जाए ताकि सूरत और उधना स्टेशनों पर दबाव कम हो सके।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चैंबर के प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुना और रेलवे अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने चैंबर द्वारा प्रस्तावित सत्र – ‘भारतीय रेलवे के साथ व्यापार के अवसर’ में भाग लेने और सूरत के उद्योगपतियों से संवाद करने की सहमति भी जताई।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वह सूरत शहर के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग के साथ हर संभव सहयोग करेगा, ताकि सूरत देश के अग्रणी व्यापारिक नगर के रूप में अपनी पहचान को और सशक्त बना सके।