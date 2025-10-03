सूरत : मायूम सूरत जागृति शाखा द्वारा आदिवासी क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित

सूरत। मायूम सूरत जागृति शाखा ने 27 सितंबर को आदिवासी विस्तार में स्थित एक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। यह कार्यक्रम के.पी. संघवी आई हॉस्पिटल के सहयोग से संपन्न हुआ। शिविर के दौरान बच्चों की आंखों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क आई-ड्रॉप्स वितरित की गईं।

आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर आंखों की बीमारियाँ जैसे जलन, सूजन और संक्रमण देखने को मिलती हैं। ऐसे में इस तरह के शिविर न केवल त्वरित राहत प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को समय रहते सही उपचार भी उपलब्ध कराते हैं। इस पहल से बच्चों और समाज के लोगों की दृष्टि सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

यह जागृति शाखा का आदिवासी क्षेत्र में पहला नेत्र शिविर था, जिसे संस्था ने एक महत्वपूर्ण अनुभव माना।

संस्था की अध्यक्षा स्वाति चौधरी, संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला, कोषाध्यक्ष कुसुम अग्रवाल और अन्य सदस्याओं ने सक्रिय भागीदारी निभाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।