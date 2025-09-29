लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन

विद्यार्थियों ने पारंपरिक और आधुनिक लय पर किया मनमोहक गरबा नृत्य

सूरत। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रार्थना भवन में नवरात्रि के अवसर पर रंगारंग गरबा महोत्सव का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ माता अम्बा की आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर पारंपरिक और आधुनिक लय पर गरबा प्रस्तुतियाँ दी गईं। विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा में सजे रास-गरबा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

यह आयोजन कुलपति डॉ. किशोर सिंह एन. चावड़ा और कुलसचिव डॉ. रमेशदान गढ़वी की प्रेरणा तथा विभागाध्यक्ष डॉ. मिहिर मोरी के नेतृत्व में हुआ। प्राध्यापक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कार्यक्रम में पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभाग की ओर से बताया गया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में लोक संस्कृति के प्रति गौरव की भावना जगाना और साथ ही टीम वर्क, जनसंपर्क और मीडिया कवरेज जैसे व्यावहारिक कौशल विकसित करना है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सांस्कृतिक पहल विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है और परिसर में समावेशी तथा सुरक्षित वातावरण का निर्माण करती है।

