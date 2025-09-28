सूरत : सिंगणपोर में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से खेल मैदान बनाया जाएगा

सूरत महानगरपालिका (मनपा) सभी जोनों में उद्यान, वाचनालय और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के साथ-साथ खेल के मैदान बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कतारगाम जोन में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से एक खेल मैदान बनाया जाएगा।

मनपा सूत्रों के अनुसार, कतारगाम और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए खेल गतिविधियों के अवसर बढ़ाने हेतु सार्वजनिक निर्माण समिति में 8.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। यह खेल मैदान, टीपी स्कीम 25 (सिंगणपोर-टुंकी) के फायनल प्लॉट 77 में विकसित किया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन की सुविधा होगी। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से मनपा से इस मैदान की मांग की थी।

सार्वजनिक निर्माण समिति के अध्यक्ष भाईदास पाटिल ने कहा, “यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो स्थानीय लोगों को खेलकूद के लिए एक आधुनिक मैदान मिलेगा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।”