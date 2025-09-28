लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सिंगणपोर में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से खेल मैदान बनाया जाएगा

कतारगाम में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मनपा की नई पहल

On
सूरत : सिंगणपोर में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से खेल मैदान बनाया जाएगा

सूरत महानगरपालिका (मनपा) सभी जोनों में उद्यान, वाचनालय और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के साथ-साथ खेल के मैदान बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कतारगाम जोन में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से एक खेल मैदान बनाया जाएगा।

मनपा सूत्रों के अनुसार, कतारगाम और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए खेल गतिविधियों के अवसर बढ़ाने हेतु सार्वजनिक निर्माण समिति में 8.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। यह खेल मैदान, टीपी स्कीम 25 (सिंगणपोर-टुंकी) के फायनल प्लॉट 77 में विकसित किया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन की सुविधा होगी। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से मनपा से इस मैदान की मांग की थी।

सार्वजनिक निर्माण समिति के अध्यक्ष भाईदास पाटिल ने कहा, “यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो स्थानीय लोगों को खेलकूद के लिए एक आधुनिक मैदान मिलेगा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।”

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत के कपड़ा बाज़ार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

सूरत के कपड़ा बाज़ार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत : एसएमए की साप्ताहिक बैठक में जीएसटी संशोधन पर चर्चा, त्यौहारों पर ‘स्वदेशी वस्तुएं खरीदने-बेचने’ का लिया संकल्प

सूरत : एसएमए की साप्ताहिक बैठक में जीएसटी संशोधन पर चर्चा, त्यौहारों पर ‘स्वदेशी वस्तुएं खरीदने-बेचने’ का लिया संकल्प

सूरत : दुबई से संचालित सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सूरत की महिला

सूरत : दुबई से संचालित सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सूरत की महिला