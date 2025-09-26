सूरत : माँ करणी का 638वाँ अवतरण दिवस सूरत में धूमधाम से मनाया जाएगा
आगामी 29 सितंबर को महाआरती, महाप्रसाद और चिरजा भजनों की रसधारा; सुप्रसिद्ध गायक शंकरदान बिठू और रतनदान बारहठ देंगे प्रस्तुति
डुमस रोड एयरपोर्ट के सामने सीबी पटेल ग्राउंड के रामायण फार्म हाउस स्थित माँ करणी जी के मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ करणी माताजी के 638वें अवतरण दिवस पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यक्रम की जानकारी हेतु कार्यक्रम स्थल पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। जिसमें बजरंग सिंह कविया, सांवर प्रसाद बुधिया, ललित शर्मा ने जानकारी दी।
आयोजक मंडल के अनुसार, सोमवार 29 सितंबर को शाम 7:15 बजे माताजी की महाआरती की जाएगी। इसके बाद 8:15 बजे से महाप्रसाद का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रसाद के पश्चात माताजी के भजन, जिन्हें राजस्थान में चिरजा कहा जाता है, गूंजेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक शंकरदान बिठू और रतनदान बारहठ अपनी स्वर लहरियां बिखेरेंगे। कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ पारधी और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
इससे पूर्व सचिन, पांडेसरा, बडोद, गोड़ादरा सहित सूरत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पैदल यात्राएं निकालकर करणी माता मंदिर पहुंचेंगे और धोक अर्पित करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान सन्तोक नाहर, चंपालाल बोथरा, विक्रम सिंह शेखावत, भवानी सिंह कविया, दिनेश जैन, भाविन पटेल और गौतम जैन उपस्थित रहे।