लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : माँ करणी का 638वाँ अवतरण दिवस सूरत में धूमधाम से मनाया जाएगा

आगामी 29 सितंबर को महाआरती, महाप्रसाद और चिरजा भजनों की रसधारा; सुप्रसिद्ध गायक शंकरदान बिठू और रतनदान बारहठ देंगे प्रस्तुति

On
सूरत : माँ करणी का 638वाँ अवतरण दिवस सूरत में धूमधाम से मनाया जाएगा

 डुमस रोड एयरपोर्ट के सामने सीबी पटेल ग्राउंड के रामायण फार्म हाउस स्थित माँ करणी जी के मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ करणी माताजी के 638वें अवतरण दिवस पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यक्रम की जानकारी हेतु कार्यक्रम स्थल पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। जिसमें बजरंग सिंह कविया, सांवर प्रसाद बुधिया, ललित शर्मा ने जानकारी दी। 

आयोजक मंडल के अनुसार, सोमवार 29 सितंबर को शाम 7:15 बजे माताजी की महाआरती की जाएगी। इसके बाद 8:15 बजे से महाप्रसाद का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रसाद के पश्चात माताजी के भजन, जिन्हें राजस्थान में चिरजा कहा जाता है, गूंजेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक शंकरदान बिठू और रतनदान बारहठ अपनी स्वर लहरियां बिखेरेंगे। कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ पारधी और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इससे पूर्व सचिन, पांडेसरा, बडोद, गोड़ादरा सहित सूरत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पैदल यात्राएं निकालकर करणी माता मंदिर पहुंचेंगे और धोक अर्पित करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान  सन्तोक नाहर, चंपालाल बोथरा, विक्रम सिंह शेखावत, भवानी सिंह कविया, दिनेश जैन, भाविन पटेल और गौतम जैन उपस्थित रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

गुजरात में नवरात्रि का पर्व विशेष, धर्म के साथ गीत-संगीत का अनोखा अंदाज

गुजरात में नवरात्रि का पर्व विशेष, धर्म के साथ गीत-संगीत का अनोखा अंदाज

सूरत : दुबई से संचालित सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सूरत की महिला

सूरत : दुबई से संचालित सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सूरत की महिला

सूरत :

सूरत :"मिशन सिंदूर" की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर "नमो के नाम रक्तदान" अभियान

सूरत : फोस्टा द्वारा पीएम मोदी का 75वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाएगा

सूरत : फोस्टा द्वारा पीएम मोदी का 75वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाएगा