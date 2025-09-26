लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित

दक्षिण गुजरात से 15 स्कूलों ने लिया हिस्सा, विजेता टीमों का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए

On
सूरत : राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित

सूरत।  राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2025) पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए स्कूल बैंड टीमों का चयन करने हेतु दक्षिण क्षेत्रीय स्तर की स्कूल बैंड प्रतियोगिता शुक्रवार को सूरत में संपन्न हुई।

यह प्रतियोगिता सूरत संभाग के पुलिस महानिरीक्षक और सूरत शहर के पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार, दिनांक 26 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से सूरत सिटी पुलिस इंस्पेक्टर क्वार्टर्स ग्राउंड, अठवालाइंस में आयोजित की गई। इसमें सूरत शहर, सूरत ग्रामीण, नवसारी, वलसाड, तापी और डांग जिलों के कुल 15 स्कूलों ने भाग लिया।

 प्रतियोगिता में शामिल प्रमुख स्कूल

जॉयस प्राइमरी/सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल, हिल्स हाई स्कूल वेसू, संस्कार भारती विद्यालय, विश्व भारती गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल, श्री शांताराम भट्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल, गुरुकृपा विद्यासंकुल (सूरत)।

डी.के. टाटा हाई स्कूल (नवसारी), वापी का फेलोशिप मिशन स्कूल, वलसाड जिले के कई आंतरिक क्षेत्रीय स्कूल

डांग जिले का पी.एम. श्री एकलव्य मॉडल रेजीडेंसी स्कूल, गरखड़ी।

विजेता टीमों का चयन

एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल (कुमार वर्ग) और विश्व भारती गर्ल्स स्कूल (कन्या वर्ग), मोरथाना, कामरेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

जॉयस प्राइमरी/सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल (कुमार वर्ग), वराछा रोड, सूरत और श्री शांताराम भट्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल (कन्या वर्ग), उधना, सूरत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

पाइप बैंड श्रेणी में श्री गुरुकृपा विद्यासंकुल (कन्या वर्ग), उधना, सूरत विजेता घोषित हुआ।

विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी स्कूलों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : उद्योग-शिक्षा साझेदारी को नई दिशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

सूरत : उद्योग-शिक्षा साझेदारी को नई दिशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

सूरत के कपड़ा बाज़ार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

सूरत के कपड़ा बाज़ार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

सूरत बॉक्स पैकेजिंग उद्योग पर जीएसटी बदलावों से संकट गहराया

सूरत बॉक्स पैकेजिंग उद्योग पर जीएसटी बदलावों से संकट गहराया

सूरत : एनटीपीसी झनोर में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया

सूरत : एनटीपीसी झनोर में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया